Mit dem Hubschrauber auf Einbrecherjagd

Ein verdächtiger Einbrecher wurde an der Otto-Hahn-Straße in Stukenbrock festgenommen

An der Otto-Hahn-Straße in Stukenbrock wurde eingebrochen. Die Polizei suchte die Täter per Hubschrauber.

Auf dem Gelände eines Abschleppunternehmens an der Otto-Hahn-Straße in Stukenbrock wurden verdächtige Personen gesehen. Nach Eintreffen der Polizeikräfte war dort niemand mehr.

In der Nähe wurde aber ein Autofahrer angetroffen, der offensichtlich einen Defekt an seinem Fahrzeug, einem VCW T-Roc vortäuschte. Aufgrund der unmittelbar eingeleiteten Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass der 33-jährige Pole an dem Einbruch in die Firma beteiligt sein könnte. Er wurde vorläufig festgenommen. Nach entsprechenden Vernehmungen und der Zahlung einer Sicherheitsleistung wurde der Mann entlassen. Das Auto verbleibt bei der Polizei.

Im Rahmen der Fahndung nach weiteren Personen wurden mehreren Streifenwagenbesatzungen und ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Suche verlief bisher erfolglos. Die Ermittlungen dauern an. Wer in der Nacht von Montag auf Dienstag etwas gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Gütersloh unter Telefon 05241 8690 zu melden.