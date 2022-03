Mit einem Sack voller Briefe nach Detmold

117 Kinder sind, wie mehrfach berichtet, an der Realschule für den kommenden fünften Jahrgang angemeldet. Die benötigte vierte Parallelklasse lehnt die Bezirksregierung nach zweimaliger Mehrklassenbildung für dieses Jahr ab, so dass durch ein Losverfahren um die verbleibenden Plätze auch Steinhagener Kindern der Ausschluss von der Schule vor Ort droht. „Das kann so nicht stehen bleiben! Wir müssen was tun!“, heißt es in einem Brief, den die Elterninitiative am Dienstag an die Schulleitungen gegeben hat.

