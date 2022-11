Mit Nikolaus den Baum schmücken

Weihnachtsmarkt in Stukenbrock am 26. und 27. November fährt alles auf, was Küche, Punschtopf, Vereine und Musiker hergeben

Schloß Holte-Stukenbrock

In die besinnliche und gemütliche Weihnachtsstimmung wird die Ortsgemeinschaft Stukenbrock mit Hilfe vieler weiterer Akteure die Besucher des Weihnachtsmarktes in Stukenbrock am ersten Adventswochenende versetzen. Zum Treffpunkt für Jung und Alt wird der zentrale Platz zwischen Kirche und Weihnachtsbaum am Samstag, 26. November, ab 14 Uhr und am Sonntag, 27. November, ab 13 Uhr.

Von Monika Schönfeld