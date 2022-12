Mit Paukenwirbel bis zum Nordpol

Schloß Holte-Stukenbrock

Eine dunkle Kirche mit brennenden Kerzen, nur beleuchtet durch ein rotes Licht an den Wänden im Altarraum, eine Stimmung geprägt von Besinnung und Vorfreude und dazu ein feierliches Programm: Ein stimmungsvolles Weihnachtskonzert auf hohem Niveau hat das Städtische Blasorchester am Samstagabend geboten. Mehrere Hundert Besucher ließen sich in der St.-Ursula-Kirche auf das große Christenfest einstimmen.

Von Uschi Mickley