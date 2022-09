Mit Stadtführern auf der Spur der Schulen

Hätten Sie gewusst, dass ein Henric Cock für jährlich 20 Reichstaler in der Bauerschaft Liemke ab 1672 Unterricht erteilte, oder dass sicherlich schon um 1279 Unterricht der Stukenbrocker Kommunionkinder in der ersten Kapelle des Ortes in Alt Brechtme an der heutigen Römerstraße erteilt wurde?

Die Teilnehmer erlebten die langen Wege, bis zu zwei Stunden zum Beispiel aus Stukenbrock-Senne, die die Schulkinder damals bei Wind und Wetter, im Sommer barfuß, im Winter in Holzschuhen bewältigen mussten. Das akzeptierten die Senner allerdings nicht, sodass es schon ab 1780 zunächst Unterricht auf Bauernhöfen und dann durch private, finanzielle Unterstützung von Pfarrer Rust (1794 bis 1820) und Kaplan Becker (1786 bis 1819) die erste Forellschule 1808 gebaut wurde.

Weiter wurde berichtet, dass auf dem Gelände des heutigen Bildungszentrums der Polizei NRW „Erich Klausener“ die Bachelorausbildung zum gehobenen Dienst und die Diensthundeführer mit ihren Hunden für die Polizei durchgeführt werden – im Jahr 1949 erstand auf diesem Gelände die erste evangelische Schule mit 172 Schülern, die von nur einer Lehrerin unterrichtet wurden und in den Jahren 1957 bis 1974 eine Förderschule für Schüler der Flüchtlinge und Vertriebenen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten betrieben wurde.

Unterricht in den ehemaligen Küstereien

In Liemke, ab 1964 Schloß Holte nach dem Bahnhof benannt, entstanden Schulen an der damaligen Rosenstraße und das heute von der VHS genutzte Gebäude der Ursulaschule. In Stukenbrock wurden erste Unterrichtsstunden in den ehemaligen Küstereien bei Steermann und Peters (heute Gasthof zur Post und Tor Deele) durchgeführt, bevor die erste Kirchschule 1799 gegenüber dem Haupteingang der St.-Johannes-Kirche auf der heutigen Hauptstraße erbaut wurde.

Mit der Schulreform in den Jahren 1968/69 wurde auch in Schloß Holte-Stukenbrock die Volksschule, durch Einrichtung der Grund- und Hauptschulen abgelöst. In der aktuell in energetischer Sanierung befindlichen Katholischen Grundschule Stukenbrock befinden sich noch heute Kunstwerke, Brunnen und Wappen, von Josef Rikus (1923 bis 1989). Rikus, der auch das Eingangstor und das große Ehrenmal auf dem sowjetischen Ehrenfriedhof geschaffen hat, wird im kommenden Jahr eine Sonderausstellung zu seinem 100. Geburtstag im Diözesanmuseum in Paderborn gewidmet.

Film über Stukenbrock-Senne zum Abschluss

Nach Radtour und Wanderung wurde zum Abschluss in der neu errichteten Mensa der Gesamtschule der Film „Stukenbrock-Senne – eine spannende Zeitreise durch unsere Geschichte“ durch Martin Venne gezeigt. Vom Team der Stadtführer haben Lena Witte, Ulrike Schröder, Andreas Köhler und Heinz Renerig die Touren zum Tag des offenen Denkmals geführt.