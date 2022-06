Mit starkem Willen alle Hürden gemeistert

Werther

Zu den Klängen der Event-Hymne „The Final Countdown“ haben die Schülerinnen und Schüler die Aula der PAB-Gesamtschule in Werther betreten. Mit den Abschlusszeugnissen in der Hand starten sie nun als „Absolventen“ nach der Entlassfeier der zehnten Klassen in einen neuen Lebensabschnitt. Angesichts von Corona-Pandemie und Krieg in der Ukraine in schwierigen Zeiten, aber mit einem guten Rüstzeug, um die eigene Zukunft erfolgreich zu gestalten.

Von Gunnar Feicht