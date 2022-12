Möbel auf Maß aus Meisterhand

Einen runden Geburtstag und die Perspektive des Fortbestehens feiert dieses Jahr die Tischlerei Vennhaus am Hellweg 52. Vor 30 Jahren hat sich Michael Vennhaus (59) mit einer eigenen Tischlerei selbstständig gemacht, jetzt steigt sein Sohn Luis (26) in den Handwerksbetrieb ein. Für den ist das wie „ein Sechser im Lotto“. Er werde von der Erfahrung seines Vaters profitieren. Ein eingespieltes Team wird mit ihm zusammenarbeiten.

Michael Vennhaus hat vor 30 Jahren die Tischlerei in Schloß Holte-Stukenbrock aufgebaut – Luis (26) steigt in den elterlichen Betrieb ein

Michael Vennhaus hat bei Eikenbusch an der Oerlinghauser Straße gelernt und wollte sich nach zwölf Jahren in diesem Betrieb selbstständig machen. Er baute eine Werkstatt, die er Stück für Stück vergrößert hat auf heute 800 Quadratmeter. Dazu kommt noch Bürofläche. Seine Spezialität sind Möbel und Einbauschränke auf Maß für Privathaushalte, aber auch für Arztpraxen und im Ladenbau. 2004 kam die Ausstellung an der Werkstatt dazu.