"Möchten Sie ein Pflegekind aufnehmen?"

Ein Kind an der Hand seiner Pflegemutter: Geborgenheit und Sicherheit erfahren, sich in der neuen Familie wohlfühlen, das wünschen sich die Kinder, die oft aus schwierigen Verhältnissen oder von überforderten Herkunftseltern kommen.

„Die Pandemiesituation hat zu einem spürbaren Rückgang an Pflegefamilien geführt“, sagt ihre Kollegin Caroline Stimpfle. Kontaktbeschränkungen, Homeoffice, besondere Belastung in der eigenen Familie, und noch ein weiteres Kind dauerhaft aufnehmen – das sei den meisten Interessenten dann doch zu viel gewesen. Der Bedarf ist jedoch weiterhin sehr hoch. „Aktuell begleiten wir 32 Pflegefamilien und 35 Kinder in den Kreisen Gütersloh, in Melle und Bielefeld“, so Stimpfle.