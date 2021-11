Motor einer echten Wende?

"Die Story im Ersten" am Montagabend über Tönnies und die Fleischindustrie

Rheda-Wiedenbrück

Die ARD zeigt am Montag, 22. November, um 22.50 Uhr in seiner Reihe "Die Story im Ersten" einen Beitrag über den Fleischwarenfabrikanten Clemens Tönnies aus Rheda-Wiedenbrück. In der Folge der Dokureihe wird geschildert, wie der Schlachtereigroßbetrieb um seinen Ruf kämpft.