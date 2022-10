Mozartiana huldigt Meisterwerken

Ein hochkarätiges Konzert unter dem Titel „Mozartiana“ hat der Kulturkreis am Tag der Deutschen Einheit in der Friedenskirche geboten. Pianist Christoph Soldan und die Sofia Solisten mit Yordan Dimitrov (Violine), Stoimen Peev (Violine), Todor Mitrov (Viola) und Tzvetomir Lazarov (Kontrabass) begeistern das Publikum in der Friedenskirche.

Foto: Uschi Mickley