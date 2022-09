Mozarts Schaffen steht im Mittelpunkt

Der Kulturkreis lädt für den Tag der Deutschen Einheit, Montag, 3. Oktober, in die Evangelische Friedenskirche an der Lindenstraße 7 in Stukenbrock zum Konzert ab 16 Uhr. Es spielen Christoph Soldan und die Sofia-Solisten.

Christoph Soldan und die Sofia-Solisten spielen am Tag der Deutschen Einheit in der Friedenskirche

Werke von Wolfgang Amadeus Mozart stehen im Mittelpunkt dieses klassischen Konzerts am Tag der Deutschen Einheit. Es erklingt das Klavierkonzert Nr. 13, KV 415; Eine kleine Nachtmusik KV 525 und das Klavierkonzert Nr. 14, KV 449.

Der Pianist Christoph Soldan wird das Programm prägen und eine Einführung in Mozarts Schaffen geben.

Die Sofia Soloists gründeten sich 1962 aus Musikern des Opernhausorchesters in Sofia unter der Leitung von Michail Angelov. Nach ersten Konzerten in Sofia begann sehr bald eine internationale Konzerttätigkeit, die das Ensemble zunächst in vielen europäischen Ländern führte. Mittlerweile hat das Ensemble seit insgesamt 51 Jahren in mehr als 3000 Konzerten weltweit gastiert.

Christoph Soldans musikalische Begabung fällt im Alter von fünf Jahren auf. Nach der Teilnahme an verschiedenen Jugendmusikwettbewerben und ersten öffentlichen Auftritten begann er ein Klavierstudium, das er an der Hamburger Musikhochschule abschloss. Großen Einfluss hatte Christoph Eschenbach, der ihn betreute. Durch ein kurzfristiges Einspringen nahm er 1989 an einer Tournee mit Leonard Bernstein nach London und Moskau teil. Inzwischen arbeitet Christoph Soldan nicht nur als Pianist, sondern auch als Dirigent und ist für seine Lesekonzerte bekannt.