Müllabfuhr streikt auch in Steinhagen

Der Streik beim Entsorger Prezero wirkt sich auch auf die Steinhagener Mülltonnenentleerung aus: An diesem Donnerstag, 2. Juni, und Freitag, 3. Juni, streikt die Müllabfuhr.

Die Gelben Tonnen werden an diesem Donnerstag und Freitag nicht entleert.

Das gab Anke Ulonska, Abfallberaterin im Steinhagener Rathaus, bekannt. Die Abfuhr der Wertstofftonnen (Leichtverpackungen und Papier/ Pappe/ Kartonagen) in den Bezirken 2, 4 und 7 findet nicht statt.

Die Entleerungen der Komposttonnen am Donnerstag und Freitag sind vom Streik aber nicht betroffen. Die Abfuhr findet wie gewohnt statt.

Derzeit kann nicht gesagt werden, ob eine Nachabfuhr der nicht entleerten Wertstofftonnen durchgeführt werden kann. Die Gemeinde meldet sich, wenn Infos vorliegen. Es ist jedoch möglich Leichtverpackungen kostenlos bei der Entsorgungsfirma Prezero am Entsorgungspunkt Nord in Halle-Künsebeck, Im Hagen 1, abzugeben (montags bis freitags 8 bis 16.30 Uhr). Ebenso werden direkt am Entsorgungspunkt Im Hagen 1a Pappe und Papier entgegengenommen (montags bis freitags 8 bis 16.30 Uhr und samstags 9 bis 13 Uhr).