Das Versmolder Kirschblütenfest überzeugt bei seiner Premiere mit Vielfalt und lockt die Besucher in Scharen in die Innenstadt

So jung wie die Kirschbäume rund um den vor zwei Jahren modernisierten Versmolder Rathausplatz war am Wochenende auch das 1. Kirschblütenfest in der Innenstadt. Die Rahmenbedingungen für das große Fest der Begegnung hätten dabei nicht besser sein können: Von Freitag bis Sonntag herrschte strahlender Sonnenschein. Dazu war eine große Lust und Freude auf Unterhaltung, Kurzweil und Geselligkeit der Besucher spürbar, die sich auf Einladung der Interessengemeinschaft Einkaufsstadt Versmold (IGEV) und des DRK Ortsvereines an Musik, Tanz, Kunsthandwerk, Vorführungen und Erleben vergnügten.

Bianca Gleixner mit einem ihrer vielen Unikate, die sie als der „Verrückte Hutmacher“ beim Kirschblütenfest präsentiert. Foto: Gabriele Grund

Eine weitere Besonderheit war eine große Fahrzeug- und Gerätepräsentation des DRK Ortsvereines, der anlässlich des 30-jährigen Bestehens auf dem Rathausvorplatz vielfältige Einsatzbereiche rund um Erste Hilfe und Katastrophenschutz vorstellte. Die Organisatoren machten deutlich, dass das Kirschblütenfest keine Eintagsfliege gewesen sein soll, sondern fest im Veranstaltungskalender der Stadt verankert werden soll. Dass IGEV und DRK mit dem Fest eine gute Entscheidung getroffen haben, machten die vielen positiven Rückmeldungen der Besucher deutlich. Bürgermeister Michael Meyer-Hermann bedankte sich bei „Rosie“ Dieckmann-Rose vom IGEV-Vorstand für das Engagement bei den Vorbereitungen und gratulierte dem DRK-Ortsverein. zum 30-jährigen Bestehen.

Reiner Stodieck war für das Veranstaltungskonzept und die Vermittlung der mitwirkenden Künstler zuständig. Er erklärte, dass man dem Kunsthandwerk bei den nächsten Auflagen noch mehr Raum geben möchte.

Einkaufsvielfalt, Inspiration, Show, Tanz und Gesang haben die Premiere des Kirschblütenfestes geprägt. Auch wenn der Auftakt am Freitag aufgrund weiterer Veranstaltungen in der Region noch verhalten war, bevölkerten Scharen von Besuchern am Samstag und Sonntag die Innenstadt. Von viel Sonne begleitet flanierten Gäste jeden Alters zwischen Rathausplatz und Schweinebrunnen umher, verweilten an den aufgestellten Tischen und Bänken in der Innenstadt, genossen Cocktails, Essen und das Unterhaltungsprogramm auf dem Vorplatz der Petri-Kirche.

Luc, der Wandermusiker „The Charlatan“, zieht fröhlich singend durch die Innenstadt. Foto: Gabriele Grund

Opus Arte brillierte am Sonntag, und auch der Familienflohmarkt lockte viele Besucher an. Am Samstag präsentierten sieben Kinder der Hobbytanzgruppe Memorize (SG Oesterweg) im Alter von sechs bis neun Jahren einen Tanz mit Elementen aus dem Modern-Dance, Jazz und Zumba. Anerkennenden Beifall gab es später auch für die Jugend-Landesliga-Turniergruppe, bestehend aus 14 Tänzerinnen im Alter von 10 bis 15 Jahren sowie für das Friedenskonzert des gemischten Chores. Am Freitag zog der Wandermusiker Luc von „The Charlatan“ fröhlich singend durch die Versmolder Innenstadt, die Sängerin und Gitarristin Vivien Stern steuerte Balladen bei. Ob Korbmacher, Holzbildhauer, „Verrückter Hutmacher“ oder Steinskulpturen-Produzent – verschiedene Kunsthandwerker präsentierten ihre kreativen Arbeiten.