Musikalischer Friedensappell

Ihren Wunsch nach Frieden äußern die ukrainische Musikerin Dariia Lytvishko und die russische Musikerin Olga Zhukova in einem bemerkenswerten Konzert.

Ukrainische und russische Musikerin spielen in der Dorfkirche Steinhagen

Es wird ein in mehrerer Hinsicht bemerkenswertes Konzert. An diesem Donnerstag, 7. April, spielen Dariia Lytvishko (Ukraine) und Olga Zhukova (Russland) in der Steinhagener Dorfkirche unter dem Titel „Es werde Frieden“ Werke unter anderem von Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn Bartholdy und Paul Hindemith. Und das auf höchstem Niveau.