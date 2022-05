Nach Corona setzt sich Saluto kleiner

Die wirtschaftlichen Folgen von Corona und den Dauerlockdowns in den vergangenen zwei Jahren insbesondere in Sportstudios zeigen sich jetzt mit einiger Verzögerung. Für die Saluto GmbH im Sportpark Halle bedeutet dies, dass jetzt Teile des bislang umfänglichen Fitnessbereiches aufgegeben werden.

Mehr als 800 Quadratmeter Mietfläche gehen zurück an Sportpark - Keine Rehasportkurse mehr

Die wirtschaftlichen Folgen von Corona und den Dauerlockdowns in den vergangenen zwei Jahren insbesondere in Sportstudios zeigen sich jetzt mit einiger Verzögerung. Für die Saluto GmbH im Sportpark Halle bedeutet dies, dass jetzt Teile des bislang umfänglichen Fitnessbereiches aufgegeben werden, Mietflächen im Umfang von mehr als 800 Quadratmeter werden von Saluto zurück an den Sportpark von Inhaber Ralf Weber gegeben.