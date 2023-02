Nach Falschfahrt Straftaten aufgedeckt

17-Jähriger aus Bielefeld ohne Führerschein flüchtet an A33-Abfahrt Stukenbrock-Senne

Schloß Holte-Stukenbrock

Einer Autobahnpolizeistreife ist am Sonntagmorgen ein Geländewagen der Marke Audi aufgefallen, der im Baustellenbereich der A33 in Höhe der Abfahrt Stukenbrock-Senne auf dem Fahrstreifen in Richtung Brilon rückwärts entgegen der Fahrtrichtung fuhr. Bei der Verfolgung deckte die Polizei gleich eine Reihe von Straftaten auf.