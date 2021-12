Nach Sturz: Fahrradfahrer (82) stirbt zu Hause

Nach dem Tod eines verunglückten Fahrradfahrers sucht die Polizei Zeugen. Der 82-Jährige war am Freitag in Rheda-Wiedenbrück gestürzt und wenig später zu Hause verstorben.

Polizei sucht Zeugen: Mann war Freitag gegen 18 Uhr an der Schröderstraße unterwegs

Am vergangenen Freitagabend wurde die Polizei Gütersloh über den Tod eines 82-jährigen Mannes am Veilchenweg informiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Mann gegen 18 Uhr mit seinem Fahrrad unterwegs war. Kurze Zeit später hatte er zu Hause von einem Sturz mit seinem Fahrrad in der Schröderstraße berichtet und über Schmerzen geklagt.

Wenige Minuten später verstarb der Mann zu Hause. Ersten polizeilichen Ermittlungen nach ist der 82-Jährige in Folge der Verletzungen verstiorben, die offenbar durch den Fahrradsturz entstanden sind.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Fahrradsturz machen? Wer hat den Unfall des Fahrradfahrers beobachtet? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.