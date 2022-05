Nachhilfe im Ehrenamtsstudio

Eigentlich geht es im Ehrenamtsstudio des Steinhagener Gymnasiums um technische Hilfe: Schülerinnen und Schüler leiten Senioren und Seniorinnen im Umgang mit Smartphone, Laptop und Co. an. Doch nun haben sie sich eine weitere ehrenamtliche Aufgabe gesucht und unterstützen ihre Mitschülerinnen und Mitschüler aus der Ukraine beim Spracherwerb.

In 1:1-Betreuung üben sie nicht nur Vokabeln, sondern auch Satzbausteine, die man im Alltag ständig braucht: „Mein Name ist...“, „Ich mag...“, „Hast Du einen Stift?“ Lehrer Jan Breuer freut sich über das Engagement. Um die 20 Flüchtlingskinder sind inzwischen an der Schule und werden in den normalen Klassenverbänden mit unterrichtet. Dabei geht man nach Auskunft von Jan Breuer nach dem Prinzip der Immersion vor – des Eintauchens in die Sprache. Zusätzlich erfolgt in Kleingruppen Deutschunterricht. Das Engagement auch der Kollgen ist groß, wie Jan Breuer schildert, und geht als freiwillige Zusatzaufgabe über die eigentliche Arbeitszeit hinaus.