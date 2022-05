Neuanfang mit schweren Belastungen

Steinhagen

Millionen Menschen in Europa sind seit Kriegsbeginn in der Ukraine auf der Flucht – auch am Ende des Zweiten Weltkriegs und in der Zeit danach hat es solche Flüchtlingsströme gegeben. In der Ausstellung im Rathaus „Steinhagen im Nationalsozialismus – eine Spurensuche“ gehört den Vertriebenen ein eigenes Kapitel.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold