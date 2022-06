Neue Optik nutzt die Sonne besser

Werther

War bisher von mehr als 50 Mietwohnungen plus Gewerbeeinheiten die Rede, die auf den Grundstücken Engerstraße 10 und 12 in Werther entstehen sollen, so sollen es nach neuestem Planungsstand sogar 68 Wohnungen sein. Die aktualisierte Planung stellte Architekt Markus Bergedieck am Dienstagabend im Ausschuss für Planen, Bauen und Stadtentwicklung vor. Öffentlich wurden zum ersten Mal detailliertere Ansichten der Gebäude gezeigt; es gibt zwei entscheidende Veränderungen.

Von Volker Hagemann