Neuer Pächter im „Bistro Kabinett“

Ali-Reza Brojerdi übernimmt als Pächter das „Bistro Kabinett“ an der Feilenstraße, das nach dem ersten Lockdown 2020 nicht mehr geöffnet hat. Die damaligen Besitzer Christine und Jürgen Lakämper haben an Bruno Fortmeier verkauft. Der hat vergangenes Jahr auch den Golfplatz Gut Welschof gekauft, wo Ali-Reza Brojedri seit 2021 das Restaurant betreibt. Außerdem ist Brojerdi seit 13 Jahren Betreiber des „Check In“, des Restaurants am Segelflugplatz Oerlinghausen.

Foto: Monika Schönfeld