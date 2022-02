Neuer Tiefpunkt für die Gesamtschule Halle

Wie die Stadt Halle am Donnerstagnachmittag mitteilte, sind nach dem Ende der Anmeldewoche mit 52 angemeldeten Schülerinnen und Schülern für die 5. Jahrgangsstufe die eigenen Ziele und die Vorgaben der Bezirksregierung "klar verfehlt" worden. Eine endgültige Bewertung steht nach Angaben der Stadt Halle noch aus, da der Anmeldezeitraum offiziell erst am 11. März endet. Bis dahin will die Haller Gesamtschule nach Aussage von Schulleiterin Almuth Burkhardt-Bader "um jedes weitere Kind kämpfen. Hier geht es insbesondere um das Erreichen einer Dreizügigkeit, für die wohl mindestens ein Dutzend weiterer Anmeldungen erreicht werden muss.

Schulleiterin sieht "große Enttäuschung"

„Die jetzt vorliegenden Anmeldezahlen sind eine große Enttäuschung“, lässt sich

die Schulleiterin in einer Pressemitteilung der Stadt Halle zitieren. Man habe sich aufgrund der emotional geführten Debatte um die Beschulungsvereinbarung mit der Gemeinde Steinhagen und dem daraus resultierenden großen Zuspruch aus Reihen der Eltern und Politik

mehr erhofft. „Aber offensichtlich hatten viele Eltern ihre Entscheidung für eine

Anmeldung zu diesem Zeitpunkt bereits gefällt“, so Burkhardt-Bader.

Wie die Stadt Halle als Schulträgerin mitteilt, habe man nach Bekanntwerden

der Anmeldezahlen umgehend Kontakt zur Bezirksregierung Detmold

aufgenommen. Dort wolle man bis zu einer endgültigen Bewertung bis zum

Ende des Anmeldezeitraum am 11. März abwarten, hieß es. „Es bleibt also noch ein

kleines Zeitfenster, um so viele Eltern wie möglich davon zu überzeugen, ihr

Kind in Halle anzumelden“, sagt Fachbereichsleiterin Regina Höppner.

Gesamtschule Halle spekuliert auf abgelehnte Realschüler

In den Fokus der Bemühungen sollen dabei vor allem die Kinder rücken, die

an anderen Schulen aufgrund zu großer Anmeldezahlen möglicherweise

keinen Platz bekommen. Hier spielt die Stadt Halle insbesondere auf zu erwartenden Anmeldeüberhänge an der Realschule Steinhagen an. Bekanntlich hat der Haller Schulausschuss mehrheitlich die von der Gemeinde Steinhagen nachgefragte Mehrklassenbildung (vier Züge) abgelehnt. Wenn auch die Bezirksregierung weiterhin eine Mehrklassenbildung in Steinhagen ablehnt, kommt es wohl zu Losverfahren für die an der letzten Realschule im Altkreis Halle angemeldeten Kinder. Die Zu- und Absagen in diesen Fällen werden nach Angaben der Stadt Halle wahrscheinlich im Zeitraum vor den Osterferien verschickt. „Hier gilt es dann, die Gesamtschule Halle als beste Alternative zu positionieren, was wir mit zusätzlichen Informationsveranstaltungen erreichen wollen“, erklärt Regina Höppner.

Tappe: "Maßnahmen müssen nächstes Jahr Früchte tragen"

Für Halles Bürgermeister Thomas Tappe ändert sich angesichts der

vorliegenden Anmeldezahlen nichts an der grundsätzlichen Haltung der Stadt

zur Gesamtschule. „Wir haben uns klar zur Gesamtschule bekannt und haben gemeinsam mit allen Beteiligten einen breiten Maßnahmenplan entwickelt,

den Ruf der Schule nachhaltig zu verbessern und die zahlreichen Stärken der

Schule in den Vordergrund zu stellen. Für diese Anmeldeperiode war der

Vorlauf aber noch zu kurz, die Maßnahmen müssen aber im nächsten Jahr

Früchte tragen.“

Die Stadt Halle kommunizierte am Donnerstag Anmeldezahlen der Gesamtschule aus den vergangenen Jahren, die sich von den Zahlen, die von der Schule nach den Anmeldewochen selbst kommuniziert wurden, teilweise deutlich unterscheiden. Gleichwohl ist im sechsten Jahr in Folge ein rückläufiger Trend erkennbar. Laut Mitteilung der Stadt sind mit Stichtag jeweils zum 15. Oktober im Schuljahr 2017/2018 noch 113 Kinder angemeldet worden. In den Folgejahren waren es dann 101 Anmeldungen (SJ 18/19), 88 (SJ 19/20), 77 (SJ 20/21) und 68 (SJ 21/22). Für das neue Schuljahr waren laut Schulentwicklungsplan des Büros Biregio ursprünglich 80 Schüler prognostiziert, tatsächlich sind es bislang 52. Für die kommenden Jahre werden laut Schulentwicklungsplan 96, 90 und 102 Schüler erwartet.