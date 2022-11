Neues Leben für alte Schätzchen

In der Europäischen Woche der Abfallvermeidung macht sich der Verein Pro Arbeit wieder auf den Weg zum Recyclinghof in Schloß Holte-Stukenbrock, Altenkamp 8, zum Wiederverwendungstag.

Die GEG, Gesellschaft zur Entsorgung von Abfällen Kreis Gütersloh mbH, möchte gut erhaltenen Dingen ein zweites Leben einhauchen und lädt daher zur Aktion am Dienstag, 22. November, auf ihren Hof ein.

„Im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes hat die Wiederverwendung neben der Abfallvermeidung einen sehr hohen Stellenwert“, sagt Andreas Meschede, Leiter der Abteilung Dienstleistung bei der GEG.

Während der gesamten Öffnungszeit von 15 bis 18 Uhr sind Mitarbeiter von Pro Arbeit vor Ort und begutachten, ob die alten Schätzchen noch einmal verwendet werden können. Dabei ist die Liste der Dinge, die sie gern mitnehmen und im Secondhand-Geschäft im ehemaligen Buschkrug an der Kaunitzer Straße 100 sehr günstig weitergeben würden, lang.

Das wird gebraucht Foto: Entgegen genommen wird Kleidung aller Art, Größe und Jahreszeit, Hausrat, Trödel, Deko für drinnen und draußen, Spielwaren, Bücher für jede Altersgruppe, Fahrräder, Rollatoren, Handwerkzeuge, Elektrogeräte, Lampen, Klein- und Kindermöbel. ...

Die Sachen sollten gut erhalten sein. Was nicht für die Wiederverwendungsaktion in Frage kommt, kann am Recyclinghof direkt abgegeben werden. Hier fallen unter Umständen Gebühren an. Kostenfrei angenommen werden Elektroaltgeräte, Altglas, Altkleider, Altpapier, Korken und Metalle.