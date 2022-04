Neues Ziel: 1000er Marke knacken

625 Aktive haben in Halle im Laufe der Saison die Sportabzeichen-Prüfung bestanden

Halle

Was im vergangenen Jahr aufgrund der Pandemie nur per Drive-In-Übergabe möglich war, das konnte nun endlich wieder in einem feierlichen Rahmen über die Bühne gehen. Die Rede ist von der Sportabzeichenverleihung des Haller Stadtsportverbandes.

Von Malte Krammenschneider