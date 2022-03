Noch früh genug, auf die Bremse zu treten

Halle

Die Entwicklung des Bebauungsplanes 46 für das künftige Gewerbegebiet rund um Koyo und Brockmeyer in Künsebeck ist in vollem Gange. Es ist noch früh genug, meinen die Haller Grünen, um auf die Bremse zu treten und den Kurs zu wechseln. Ziel soll ein „nachhaltiges, biodiversitätsförderndes und klimaneutrales“ Gewerbegebiet sein. Das haben sie in einem Antrag an die Stadt formuliert und hoffen auf eine breite Mehrheit.

Von Klaus-Peter Schillig