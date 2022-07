Notstand zwischen Dürre und Überflutung

Mehr als 200 Zuhörer verfolgen in Borgholzhausen den Wasservortrag beim Verein für eine lebenswerte Zukunft

Die Wasserproblematik in Borgholzhausen und Umgebung wird sich nicht mit einer einfachen Brunnenbohrung lösen lassen. Durch das kommunizierende Grundwassersystem kann die Entnahme an einer Stelle zu einem Mangel andernorts führen. Dass sich der Klimawandel zwischen den Extremen Wasserknappheit und Überflutungen auch hierzulande bemerkbar macht, dürfte inzwischen niemand ernsthaft in Frage stellen.

Von Johannes Gerhards