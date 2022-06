"NoWaBo" verteidigt den Bundeskanzler

„Die 70er Jahre waren nicht eine Zeit der Fehler, sie haben uns Jahrzehnte des Friedens gebracht“, sagt Norbert Walter-Borjans mit Blick auf die vom damaligen Bundeskanzler Willy Brandt eingeleitete Ostpolitik. Ganz gleich wie zerstritten die Welt sei, es komme immer darauf an, miteinander zu verhandeln, betont der frühere NRW-Finanzminister und ehemalige SPD-Bundesvorsitzende bei seinem Besuch in Werther-Theenhausen.

„Olaf macht etwas, was ganz schwierig zu sein scheint: vernünftig sein“, so verteidigt er den Kurs des amtierenden Bundeskanzlers in der gegenwärtigen Situation angesichts des Krieges in der Ukraine. „Sofort drauf hauen ist genauso falsch wie zu lange abwarten“, sei die Lehre aus den beiden Weltkriegen, betont „NoWaBo“, wie ihn die Sozialdemokraten gerne nennen.