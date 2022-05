„Nun müssen wir es mit Leben füllen“

Steinhagen

Die Tage sind gezählt. Bald ist das Hörmann-Sportzentrum keine Baustelle mehr. Vieles ist fertig, der Rest in der finalen Phase. Und trotzdem bleibt an jeder Ecke noch einiges zu tun. In gut drei Woche wird das Millionen-Projekt der Sportvereinigung Steinhagen offiziell eröffnet. Da lohnt allemal ein genauer Blick auf und vor allem in die neue Halle.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold