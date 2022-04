„Oben ohne“ ist die Ausnahme

Halle

In den Haller Geschäften und Supermärkten haben die allermeisten Kunden am ersten Tag ohne gesetzliche Maskenpflicht nicht auf den Mund- und Nasenschutz verzichtet. Bei einer Stichprobe im Marktkauf Speicher haben zum Beispiel in der Mittagszeit von 100 Kunden 92 eine Maske getragen.

Von Stephan Arend