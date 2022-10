"Ohrwürmer" zum Dahinschmelzen

Schloß Holte-Stukenbrock

Und dann fangen die Frauen an zu schunkeln und die Zuhörer in der voll besetzten Versöhnungskirche singen mit: „Dankeschön und auf Wiedersehen“. Nach einem mehr als anderthalbstündigen Konzert haben es die Sänger des Männerchors 1905 Schloß Holte, ihr Ableger Schloss-Akkord und vor allem der neue Chorleiter Michael Kampmeier verdient, beklatscht zu werden. Einen besonders enthusiastischen Applaus erhielten auch die Solisten, Anita Vitkóczy-Farkas an der Querflöte, Miklós Vitkóczy am Marimbaphone und Thomas Curuti am Klavier. Kampmeier hat ein glückliches Händchen bei der Zusammenstellung der „Ohrwürmer“ bewiesen.

Von Monika Schönfeld