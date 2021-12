Omikron jetzt auch im Kreis Gütersloh

Die Omikron-Variante des Coronavirus breitet sich in OWL aus. Auch im Kreis Gütersloh gibt es jetzt zwei dringende Omikron-Verdachtsfälle. Am Sonntag bestätigte dies ein Labor nach erfolgter Typisierung.

Die Virusvariante war nach einem Ausbruch in einem Unternehmen im Kreis Warendorf schon in der Region nachgewiesen worden. Zuvor war Omikron in Ostwestfalen-Lippe bereits in den Kreisen Paderborn und Minden-Lübbecke sowie zuletzt auch in Bielefeld angekommen.



Im Kreis Gütersloh sind aktuell 31.925 (Vortag: 31.802) laborbestätigte Coronainfektionen erfasst. Damit haben sich innerhalb eines Tages 123 Menschen neu infiziert. Da 28.552 Personen als genesen gelten, sind mindestens 3006 (2967) aktuell noch infiziert. Die Inzidenz steigt von 342,1 auf 362.

Laut Auskunft der vier Krankenhäuser werden derzeit 64 Patienten stationär behandelt, 17 von ihnen auf der Intensivstation. Zwölf müssen sogar beatmet werden.

Seit Beginn der Pandemie sind 367 Personen im Kreis Gütersloh an oder mit COVID-19 verstorben.