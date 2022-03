Ort der Erinnerungen blüht auf

Auftakt zur Umgestaltung des Alten Friedhofs: 111 Bäume sind jetzt auf dem Alten Friedhof in Steinhagen gepflanzt worden. 87 von ihnen haben Bürgerinnen und Bürger als Baumpaten.

Der Alte Friedhof an der Brockhagener Straße ist ohnehin ein Ort der Erinnerung und soll es durch die anstehende Umgestaltung in besonderem Maße bleiben – ebenso wie ein Ort der Ruhe. Am Samstag haben etwa 170 Bürgerinnen und Bürger auf dem Alten Friedhof geholfen, 111 Bäume einzubuddeln und ihnen ihre ersten Tropfen Wasser zu geben. Die Baumpflanzaktion unter dem Motto „Grün pflanzen“ ist der Auftakt zur Umgestaltung.