Osterfeuer in Halle: Auflagen beachten

Nach zwei Jahren Corona-Pause sind in Halle drei öffentliche und 16 weitere private Osterfeuer angemeldet. Bei dem beliebten Brauch müssen wichtige Auflagen beachtet werden.

2020 und 2021 war Corona der Spielverderber. Nun finden in Halle auch wieder öffentliche Osterfeuer statt.

Mit Freunden plaudern und eine Bratwurst essen, während die Kinder ihr Stockbrot selber zubereiten. Das hat in vielen Familien Tradition. Nachdem in den beiden vergangenen Jahren Corona auch den Organisatoren von Osterfeuern einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, finden diese nun wieder statt. In Halle laden der Löschzug Hörste, der Löschzug Kölkebeck und SV Schwarz-Gelb Hesseln zu öffentlichen Veranstaltungen ein.