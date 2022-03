OWL-Parteitag: FDP greift die CDU an

Die FDP in Ostwestfalen-Lippe hat sich auf die Landtagswahl am 15. Mai eingeschworen – und den Koalitionspartner CDU nicht geschont.

„Manche CDU-Minister stehen bei jeder PR-Aktion gegen Clans. Unser Minister Joachim Stamp macht genau so viel für Sicherheit, er hat den ehemaligen Leibwächter von Osama Bin Laden abgeschoben“, sagte der designierte NRW-Generalsekretär der Liberalen, Moritz Körner, beim Bezirksparteitag am Samstag in der Stadthalle Gütersloh.

Die Sorge der FDP, der nächsten Landesregierung nicht anzugehören, weil es für CDU und Grüne gemeinsam reichen könnte, war in jedem Satz spürbar. Körner machte sich über den „Werbe-Clip“ des CDU-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst lustig, in dem sich dieser als Radfahrer präsentiert: „Bei Schwarz-Grün würden die Grünen das Lenkrad halten. Mit Schwarz-Grün unter Wüst würde NRW zur Innovationswüste. Wir wollen NRW weiterhin regieren.“ In Schutz vor Kritik nahm Körner seine Parteifreundin, die Schulministerin Yvonne Gebauer. Sie kämpfe „gegen eine Jahrhundert-Pandemie, ihre grüne Vorgängerin Sylvia Löhrmann kämpfte gegen die Förderschulen“.

Der mit 79 Prozent wiedergewählte Bezirksvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Frank Schäffler (Kreis Minden-Lübbecke) lobte die „ neue Ernsthaftigkeit“ in der Politik. „Es wird über Themen gesprochen, die vorher Tabu waren. Dass die Bundeswehr mit 100 Milliarden Euro gestärkt werden soll, war vor wenigen Monaten nicht vorstellbar“, sagte Schäffler und kündigte an: „Wir werden auch über die Laufzeitverlängerung der drei noch verbliebenen Atomkraftwerke sprechen, davon bin ich überzeugt.“