Partnerschaft im zeichen der Versöhnung

Das jüdische Denkmal "Een Familiefoto" an der Prins Bernhardlaan in Woerden zeigt den 1943 im Vernichtungslager Sobibor ermordeten Woerdener Eliazar Izaks mit seinem Hund. Es sieht aus, als ob er auf die anderen Familienmitglieder wartet für ein gemeinsames Foto - das hatte es von den Izaks tatsächlich gegeben, bevor sie deportiert worden waren. Und es war Keramikkünstlerin Ingrid Mol Vorbild für das Denkmal. Im Hintergrund: eine Fotokamera und ein Stapel Fotos.

In einer weiteren Folge unserer Serie zum 50-jährigen Partnerschaftsjubiläum geht es um diese historischen Tage und was sie in Woerden heute noch für das Gedenken an die Opfer des Nazi-Regimes bedeuten: 14 Woerdener Juden sind deportiert und in den Vernichtungslagern der Nazis umgebracht worden.