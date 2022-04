Passanten löschen mkit Decke

Waldbrand Am Kottenteich in Brockhagen schnell eingedämmt

Eine etwa 25 Quadratmeter große Fläche, vorwiegend getrocknetes Unterholz und Laub hat am Mittwochnachmittag in Brockhagen gebrannt. Passanten meldeten gegen 15.30 Uhr den Flächenbrand in einem Waldstück Am Kottenteich. Durch ihr schnelle Eingreifen mittels einer Decke konnte die Ausbreitung verhindert werden.