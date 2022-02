Pfiffige Ideen für den "Künsker Kessel"

Am 1. Mai soll das Großprojekt abgeschlossen sein - und die neue Tennisanlage in Künsebeck mit drei Plätzen eröffnet werden

Eine große zuweilen lärmende Baustelle: Bagger bewegen Erdmassen, eine Walze verdichtet den Boden, Arbeiter mit Schaufeln in der Hand rufen sich Kommandos zu. So manchem Pendler, der mit der Nord-West-Bahn von Halle nach Bielefeld fährt, kommt beim Blick aus dem Fenster ein neues Baugebiet in den Sinn. Doch auf dem Areal neben dem Landhotel Jäckel entstehen keine Einfamilienhäuser oder Doppelhaushälften. Hier finden die Tennisspieler des TV Deutsche Eiche Künsebeck ab Mai im „Künsker Kessel“ ihr neues Zuhause, direkt neben der alten Anlage. Mit 179.500 Euro übernimmt die Stadt Halle den größten Anteil am mit mehr als 300.000 Euro veranschlagten Projekt. Weitere 66.001 Euro aus dem Fördertopf des Landes NRW im Rahmen der Aktion „Moderne Sportstätten 2022“ stehen zweckgebunden für die Umzäunung der Tennisanlage zur Verfügung.