Pflegeheim erlebt neue Nutzung

Zu Wochenbeginn haben hier die ersten 15 Schutzsuchenden aus der Ukraine eine vergleichsweise komfortable Unterkunft gefunden. Weitere sollen in den nächsten Tagen und Wochen folgen. „Wir bieten in 56 Zimmern Platz für etwa 100 Personen“, sagt Katja Schmidt. Die ehemalige Personalerin steht seit Kurzem in Diensten des Deutschen Roten Kreuzes. Sie ist im „Quartier am Blömkenberg“ so etwas wie eine „Kümmererin“, dient den Gästen aus der Ukraine als erste Ansprechpartnerin im Haus und koordiniert sämtliche anstehenden Aufgaben.

Die ersten 15 Schutzsuchenden sind eingezogen

Dem Bezug des Quartiers vorausgegangen war eine technische Instandsetzung. Dies geschah unter der Regie der Stadt Borgholzhausen. Die Kommune sorgte dafür, dass die Elektrik wieder in Ordnung gebracht wurde, der Brandschutz gewährleistet ist, die Sanitärleitungen wieder angeklemmt und mit Desinfektionsmitteln durchgespielt wurden. Um in den Zimmern Schlafkapazitäten für Mütter mit ihren Kindern zu schaffen, wurden zusätzliche Betten aufgestellt. Dabei kamen ehrenamtliche Helfer von der Landjugend Werther zum Einsatz.

Eine Vereinbarung zwischen der Stadt Borgholzhausen und dem DRK sieht vor, dass die Stadt die Kosten für die Herrichtung des Quartiers übernimmt. Im Gegenzug hat das Deutsche Rote Kreuz als Betreiber von Haus Ravensberg auf eine Mietforderung verzichtet.

Damit ist die jetzt gefundene Lösung eine Win-Win-Situation. Die Stadt kann den Schutzsuchenden ein zentrumnahes, vergleichsweise komfortables Quartier anbieten. Das DRK kann seine vorhandenen Strukturen wie Küche, Büro und gegebenenfalls auch Pflege-Dienstleistungen nutzen beziehungsweise einbringen. Auch einen Sicherheitsdienst hat das DRK engagiert. „Und wer weiß“, sagt DRK-Vorstand Dennis Schwoch, „vielleicht finden sich unter den Schutzsuchenden ja sogar Menschen mit einem beruflichen Hintergrund aus dem Gesundheitsbereich, die wir eines Tages als Pflegefachkräfte im DRK Haus Ravensberg einsetzen können.“