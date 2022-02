Pkw gestohlen und verunglückt

Ein in Steinhagen gestohlener Audi ist in der Nacht von Freitag auf Samstag erheblich beschädigt auf einem Acker am Ascheloher Weg in Halle gefunden worden. Vom unbekannten Fahrer fehlt jede Spur. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 2.40 Uhr am frühen Samstagmorgen, 19. Februar, wurde die Polizei Gütersloh über einen Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht auf dem Ascheloher Weg in Halle informiert. Am Unfallort einige hundert Meter vor der Einmündung Hengeberg entdeckten die Beamten auf einer Ackerfläche einen erheblich beschädigten Audi.

Der bislang unbekannte Fahrzeugführer war nicht mehr am Unfallort. Im Pkw stellten die Beamten Spuren fest, die auf zumindest leichte Verletzungen schließen ließen. Zum genauen Unfallhergang liegen derzeitig keine Erkenntnisse vor. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und abgeschleppt.

Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen beim Halter an der Brinkstraße in Steinhagen stellte sich heraus, dass der graue Audi 80 mit dem amtlichen Kennzeichen GT-EN 124 vor dem Verkehrsunfall im Steinhagener Ortskern gestohlen worden sein muss. Der Pkw stand verschlossen im Bereich des Parkdecks an der Brinkstraße. Dort hatte ihn der Halter am Freitagnachmittag, 18. Februar, gegen 16 Uhr abgestellt.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat am Freitagabend an der Brinkstraße in Steinhagen oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Und wer kann Angaben zum Verkehrsunfalls am Ascheloher Weg oder zu dem bislang unbekannten Unfallfahrer machen? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter 05241/869-0 entgegen.