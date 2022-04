Pkw steht in Flammen

Ein in Flammen stehender Pkw auf dem Grundstück eines Wohnhauses an der Borgholzhausener Straße hat gegen 3.17Uhr in der Nacht zu Samstag Polizei- und Feuerwehrkräfte auf den Plan gerufen.

Als der Löschzug Werther eintraf, brannte das Auto bereits in voller Ausdehnung, die Flammen griffen bereits auf die Hecke zum Nachbarhaus über. Die Feuerwehr war also gerade noch rechtzeitig, um Schlimmeres zu verhindern und konnte den Brand zwar schnell mit Schaum löschen. Das Fahrzeug, ein Peugeot 207, brannte aber komplett aus.

Es entstand Totalschaden an dem Auto. Durch das Feuer wurden am angrenzenden Wohnhaus mehrere Fenster im Erdgeschoss stark beschädigt, wobei nach Angaben der Feuerwehr keine Gefährdung der Bausubstanz vorlag. Auch am Nachbarhaus wurden die Fenster beschädigt.

Verwirrung hatte es, wie Wehrführer Dirk Hollmann erklärte, bei der Anfahrt gegeben. Denn zwei Adressen an der Borgholzhausener Straße waren der Leitstelle mitgeteilt worden. So wurde der Löschzug Langenheide mitalarmiert, der aber schnell wieder abrücken konnte, weil sich die zweite Adresse als falsch erwies. „Offenbar ein Zahlendreher bei der Hausnummer“, so Hollmann. Das könne vorkommen, wenn gleich mehrere Meldungen eingingen: „Besser zuviel alarmiert als zuwenig“, so Hollmann.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Angaben zur Brandursache können derzeit nicht gemacht werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 05241/869-0 entgegen.