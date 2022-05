Plan für die Aldi-Verlagerung beinahe ausgebremst

Das war spannend: Weil sich die Ausschussmehrheit von Grünen und SPD quer stellte, wäre das Planverfahren für die Verlagerung des Aldi-Marktes in Halle beinahe gescheitert. Am Ende gab es einen einstimmig beschlossenen Kompromiss, der jedoch ein Problem für die Aldi-Investoren darstellen könnte.

Hochspannung am Dienstagabend im Haller Planungsausschuss: Zwischenzeitlich sah es so aus, als würde die von der Verwaltung vorgelegte Planung zur Verlagerung des Aldi-Marktes keine Mehrheit im Gremium finden. Denn Grüne und SPD signalisierten, dass sie mit dem in der vorgelegten Planungsvariante einhergehenden Verzicht auf Wohnbebauung auf dem alten Aldi-Gelände nicht einverstanden sein würden. Damit hätte die Befürworter-Seite der Verwaltungsvorlage von CDU und auch UWG nicht genügend Stimmen beisammen gehabt.