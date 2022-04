Platz für bis zu 70 Flüchtlinge

Die Gemeinde Steinhagen hat weitere Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge aus der Ukraine geschaffen und ein Wohnhaus an der Riegestraße in Brockhagen angemietet.

Gemeinde Steinhagen mietet Haus an der Riegestraße in Brockhagen

131 geflüchtete Personen aus der Ukraine, zumeist Frauen und Kinder, waren es am Dienstag in Steinhagen. Sie sind, wie berichtet, in den Containern am Hallenbad, in weiteren Übergangswohnheimen der Gemeinde sowie privat untergebracht. Künftig steht eine weitere Möglichkeit zur Verfügung: Denn die Gemeinde hat das Wohnhaus Riegestraße 11 in Brockhagen angemietet.