Platzdeckchen auf dem Herd fängt Feuer

Großeinsatz der Feuerwehr am Holter Kirchplatz in Schloß Holte-Stukenbrock

Schloß Holte-Stukenbrock

Ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten war am Freitagmorgen auf dem Holter Kirchplatz im Einsatz. In einem Mehrfamilien- und Geschäftshaus waren die Rauchmelder angesprungen . Grund war ein Platzdeckchen, das einer der Bewohner auf einem eingeschalteten Herd hat liegen lassen. Der Einsatz war nach etwas mehr als einer halben Stunde beendet.

Von Monika Schönfeld