Plaza mit Picknickplatz und Boule

Schloß Holte-Stukenbrock

Mit einigen Fragen nach Extras hat der Umwelt-, Klima- und Infrastrukturausschuss am Dienstag die Planungen zur so genannten „Plaza“ zurück in die Fraktionen verwiesen. „Das ist ein solch bedeutendes Projekt, dass wir es in den Fraktionen vorstellen wollen und die Entscheidung im Rat treffen“, sagte Christian Hayk (CDU). Sein Antrag fand die Zustimmung aller.

Von Monika Schönfeld