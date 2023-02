In Schloß Holte-Stukenbrock gibt es gibt es zwei Ausgabestellen des Caritas-Warenkorbs im Pfarrer-Rüsing-Haus und im Pfarrheim Stukenbrock. Dort werden jeweils wöchentlich donnerstagvormittags Waren ausgeben. Es handelt sich um ein freiwilliges und ehrenamtliches Angebot.

Der Caritas-Warenkorb ist ein „sozialer Einkaufsmarkt“, ein Projekt gegen Armut der Caritaskonferenzen im Dekanat Rietberg-Wiedenbrück. Lebensmittel, die im Geschäft nicht mehr verkauft werden können, werden abgeholt und vom Warenkorb an bedürftige Menschen mit einem Einkaufsausweis gegen einen geringen Betrag weitergegeben.

Aktuell gibt es aber zu wenig Waren, die ausgegeben werden können. Zum einen liegt dies an der doppelt so hohen Anzahl an Menschen, die Sozialleistungen bekommen. Vor allem liegt dies an den knapp 400 Geflüchteten aus der Ukraine, die zum großen Teil noch Sozialleistungen in Anspruch nehmen und daher auch den Warenkorb nutzen.