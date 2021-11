Polizei bringt Hund nach Einbruch nach Hause

Kurz nach einem Wohnungseinbruch in Gütersloh konnte sich die Geschädigte über die Rückgabe von zumindest einem Teil der Beute wieder freuen: Die Polizei brachte ihr ihren kleinen Hund zurück.

Diebe brechen Tür zu einer Wohnung in Gütersloh auf und stehlen Geld

Als die Frau ihre Wohnung an der Carl-Miele-Straße am vergangenen Samstag gegen 19.55 Uhr betrat, stellte sie nicht nur fest, dass bei ihr im Zeitraum seit 16 Uhr eingebrochen worden war, sie vermisste auch ihren kleinen Hund. Die unbekannten Täter hatten eine rückwärtige Tür aufgehebelt, um in die Wohnung zu gelangen. Dort durchsuchten sie Schränke und Schubladen. Sie entwendeten Bargeld.

Neben dem entwendeten Bargeld vermisste die Geschädigte auch ihren kleinen Hund. Diesen hatten glücklicherweise kurz zuvor Zeugen an der Sedanstraße angetroffen und an die Polizei übergeben. Diese brachten den Vierbeiner nach Hause, als sie ohnehin zur Beweisaufnahme zum Tatort mussten.

Die Polizei Gütersloh sucht jetzt Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat verdächtige Personen rund um den Tatzeitraum beobachtet? Hinweisen dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241T869-0 entgegen.