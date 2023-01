Polizei im Kreis Gütersloh warnt vor Taschendieben

In den vergangenen Tagen mehren sich die Hinweise auf Taschendiebe, die in Lebensmittelmärkten im Kreis Gütersloh ihr Unwesen treiben. Demnach sind bei der Polizei fünf gestohlene Geldbörsen zur Anzeige gebracht worden.

Fünf Diebstähle in Lebensmittelmärkten

Kreispolizeibehörde Gütersloh warnt vor vermehrten Diebstählen in Supermärkten (Symbolbild).

Betroffen waren Märkte in Werther (Engerstraße), Gütersloh (Hans-Böckler-Straße, Haegestraße) sowie in Rheda-Wiedenbrück (Hauptstraße). Immer wieder kommt es in Supermärkten zu dementsprechenden Taschendiebstählen.

Vornehmlich nutzen die Diebe Ansammlungen von Menschen und räumliche Enge, wo Körperberührungen oder kleine Rempeleien nicht weiter auffallen. Schon vor dem eigentlichen Diebstahl beobachten die Täter ihre potenziellen Opfer sehr genau und versuchen herauszufinden, ob sich ein Griff in fremde Taschen lohnt.

Das sind die Tipps der Polizei