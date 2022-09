Vier Tage lang geht's zu Pollhans rund

Nach zwei Jahren Corona-Pause wird das Volksfest in Schloß Holte-Stukenbrock wieder groß gefeiert

Schloß Holte-Stukenbrock

Die Freunde des Volksfestes Pollhans können es schon gar nicht mehr erwarten. Nach zwei Jahren Pause wird vom 14. bis 17. Oktober wieder ein „richtiges Pollhansfest“ gefeiert. Dabei knüpfen die Marktmeister Egon Henkenjohann und Klaus Lüke an die Traditionen an. Nur eins ist anders: Alle Gastronomiebetriebe haben einen Außenbereich dazu bekommen, wo die Gäste an Bierzeltgarnituren unter freien Himmel sitzen können. Statt Bayernzelt gibt es das Alpendorf - auch unter freiem Himmel.

Von Monika Schönfeld