Pollhans ist das bunte Leben

Das Warten hat endlich ein Ende. Einheimische und zahlreiche Besucher aus der gesamten Region strömten auf das Volksfest und bildeten sich langen Schlangen an Fahrschäften, Imbussbußen, Getränkeständen und den Toilettenhäuschen. Ein Rundgang über das Volksfest in Schloß Holte-Stuckenbrock.

Es fing alles mit einem Kirmesbesuch vor einem Jahr in seiner rumänischen Heimatstadt Bukarest an. Im Verkaufshäuschen des Autoscooter-Betreibers klebte ein Zettel: „Suche jungen Mann zum Mitfahren. Eintrittstermin: sofort." An den Zettel erinnert sich Schausteller-Gehilfe Georgi Hachizde (32) genau. Er war ohne Arbeit und Perspektive. „Ich habe mich im Internet informiert und bei deutschen Schaustellern beworben. Ich hatte nichts, brauchte was und bin mitgereist“, so der 32-Jährige. Nun ist er seit einigen Monaten mit Schaustellern unterwegs.

Er war Karussellbremser, hat sich in der Geisterbahn versteckt und mit Wasserpistolen auf Besucher gezielt. Nun schafft er am Autoscooter der Schaustellerfamilie Schneider aus Bielefeld, die auf Pollhans aufgebaut hat. Georgi ist unter anderem für die Sicherheit zuständig und hat besonders die kleinen Besucher im Auge. „Ich habe auch drei Kinder im Alter von neun, sieben und drei Jahren. Sie leben mit ihrer in Bukarest“, sagt er mit gesenktem Blick. Seine Frau sei nicht glücklich mit der Handy-Beziehung. Er entschuldigt sich, weil er die Autos zusammenschieben muss, die nächsten Gäste warten schon.

Rundgang über Pollhans 2022 in Schloß Holte-Stukenbrock Ein Rundgang über Pollhans 2022 in Schloß Holte-Stukenbrock. Bei durchwachsenem Wetter genossen wie Besucher die zahlreichen, aufregenden Fahrgeschäfte sowie das leckere Essen. Überall hört man: Endlich, das Warten hat ein Ende. Das Volfsfest endet am morgigen Montag - allen Besucher viel Spaß!

Lange Schlangen auch ein paar Meter weiter vor dem Toilettenhäuschen von Angelina Lübke und ihren Mitarbeiterinnen Erika und Marina . Es gibt Berufe, über die man leicht die Nase rümpft. Weil sie angeblich gruselig oder schmutzig sind, oder weil sie einfach ein schlechtes Image haben. Der Job des Trios gehört zweifellos dazu – sie sind die Toilettenfeen auf Pollhans. „Ich mach meinen Job gerne“, sagt Lübke. Auf dem Rummel ist sie zuständig für vier Kabinen und vier Pissoirs. „Wenn die Kabinen besetzt sind, gehe ich raus. Das ist selbstverständlich“, sagt Lübke. Die Besucher sollen sich wohlfühlen – auch beim Klobesuch. Doch beim Abkassieren sitzt Lübke mit ausgestreckter Hand vor der Ausgangstür: Sie verlangt 50 Cent von jedem Besucher. „Der Preis ist ok. Hier ist alles sauber. Die Mitarbeiterin wischt mehrmals die Klobrillen, den Boden und es riecht auch nicht. Riechen Sie was?, fragt sie. Nein, im Toilettenwagen riecht es nicht, es duftet nach Rosen-Raumspray und Zitronen-WC-Steinen. „Das alles hat seinen Preis; und die Zahlungsmoral der Besucher ist gut“, sagt sie.

Fantasiepferde und Riesen-Pandas

Ein paar Schritte weiter steht Kareno Reimer an seinem Losstand. Er ist ein großer Mann. Kräftig gebaut, breites Kreuz. Er könnte nicht weniger in die Szenerie hineinpassen, in der er gerade steht: Der 36-Jährige aus Rendsburg ist umgeben von riesigen Plüschtieren blassgraue Plüsch-Elefanten. Der Stand, in dem er steht, ist über und über bestückt mit Kuscheltieren dieser Art: mit Fantasiepferden und Riesen-Pandabären, daneben bunte Unterhaltungselektronik, so hoch gestapelt, dass selbst ein großer Mann dazwischen klein aussieht. Er muss sich strecken, um einen Stoß gelb Plüsch an die Haken zu hängen. Der Stand ist einer der rund „300 Buden„ auf Pollhans.

Popcorn, Liebesäpfel und Riesen-Glasvitrine

Daneben Fressbuden, Geisterhäuser und Fahrgeschäfte, die wild blinkend ihre Passagiere in den Himmel schleudern. Es locken die Düfte von gebrannten Mandeln und Pizza. Die Kinder schlecken Softeis, ihre Eltern beißen in ihre Käsebrezel oder gönnen sich ein Bierchen. Es gibt die traditionelle Schießbude und den Stand der Lebkuchenherzen mit den Aufschriften „Ich liebe dich“ oder „Für meine kleine süße Hexe“. Es gibt Popcorn und Liebesäpfel und die Losbude mit den kleinen plüschigen Gewinnen. An der Riesen-Glasvitrine mit den Greifarmen kann jeder seine Geschicklichkeit testen und sich mit ein wenig Glück eine Armbanduhr packen, während die Jüngsten sich beim Entenangeln ausprobieren.

Bauchkribbeln im Karussell

Auch Georgi würde gern mal mit seinen Kindern über die Kirmes schlendern. Manchmal sei er traurig, wenn's dunkel wird im Wohnwagen, und verkrieche sich unter seiner Decke. „Ich mag meinen Job. Ich hab' jeden Tag bunte Lichter um mich rum und immer ein großes Karussell in der Nähe, auf das ich nur aufspringen muss, um mitzufahren.“ Theoretisch zumindest. Er könne plaudern mit der Toilettenfrau von gegenüber und dem neuen Zombie aus der Geisterbahn. „Ich würde gern mal mit meinem Sohn im Karussell abheben, das Kribbeln im Bauch, wenn es losgeht, den Spaß und auch die Angst während der Fahrt spüren“, sagt der 32-Jährige. Er vermisse seine Familie, aber das flüstere er seinen Kindern unter der Decke ins Handy. Dann, wenn die bunten Lichter erloschen sind.

Buntes Leben auf Pollhans

Am Stand von Bürstenverkäufer Jürgen Steder aus Köln sind die handgemachten Rasierpinsel, Badebürsten und Naturseifen gefragt. „Ich bin zum ersten Mal auf Pollhans. Einfach toll. Das bunte Leben“, sagt der 57-Jährige aus Köln. Die Menschen strahlten nach so langer Coronapause und freuten sich ganz offensichtlich: „Ich werde mir später mit meiner Frau Sandra eine Runde im Riesenrad, Geistermann gönnen und dazu gibt's noch lecker Zuckerwatte.“