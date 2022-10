Pollhans vertreibt die schlechten Geister

"Es ist schön, dass ich sie alle nach zweijähriger Pause wieder begrüßen darf. Also ich bin auch noch da", scherzte Bürgermeister Erichlandwehr bei strahlendem Sonnenschein. Die Stadtverwaltung habe das Volksfest in diesem Jahr um einen Tag verlängert, um den insgesamt 287 Ausstellern, nach einer langen Durststrecke, ein wenig unter die Arme zu greifen. „Ich wünsche gute Geschäfte und genug finanzielles Polster für den Winter, die Herbstmärkte sind dafür besonders wichtig", sagte der Bürgermeister. Darauf gab es für jeden einen Schnaps. Auch der neue "Pollhans-Bürgermeister" Stefan Burckhardt wurde in dem Rahmen vorgestellt. "Ich bin hier der Ansprechpartner, wenn es Fragen oder Problemchen gibt und ganz großer Pollhans-Fan", sagt Burckhardt. Eine Runde im "Musik-Express" sei Pflicht.

